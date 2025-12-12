Ксения Бородина резко отреагировала на критику в адрес дочери

Телеведущая Ксения Бородина резко отреагировала на критику в адрес дочери. В Сети активно обсуждают ролик, где девятилетнюю Теону Бородину спрашивают, как бы она распорядилась миллионом долларов. Ответ ребенка вызвал волну споров и сравнений с «детьми прошлого поколения». Пользователи противопоставляли современные подростковые мечты высказываниям героев фильма «Рожденные в СССР».

В видео Теона и ее подруга отвечали на вопрос о мечте без колебаний: дочь телеведущей хотела бы виллу на Мальдивах, «Роллс-Ройс» и Dubai Mall, а подруга заявила, что направила бы всю сумму на шопинг. Подростковый диалог быстро превратился в повод для критики, широко разошелся по соцсетям и стал основой для роликов, высмеивающих их ответы.

Долгое время Ксения Бородина старалась не реагировать на подобные подборки, но недавно снова увидела вирусное видео — и решила публично защитить дочь.

«Не разобравшись в сути, автор ролика просто использовал ситуацию ради просмотров и хайпа, а заодно спровоцировал травлю детей. Этот мир катится куда-то не туда. Высмеивать чужие мечты, травить детей! Теона, мечтай! И это только твоя мечта! Никто не имеет право тебе указывать, о чем мечтать», — поддержала телеведущая дочь.

После этого Бородина записала разговор с Теоной и поделилась его фрагментами. Девочка рассказала, что в оригинальной беседе они говорили не только о материальных желаниях, но и о благотворительности, о том, что готовы были бы помочь мамам, животным и нуждающимся. Однако эта часть интервью из финального монтажа исчезла.

Теле­ведущая объяснила дочери, что ей не стоит стыдиться своих мечтаний. Она уверяла, что ребенок имеет право на любые желания — даже если это вилла или дорогой автомобиль — и что подобные мечты не отменяют добра, эмпатии и способности помогать другим, которые Теона проявляет с раннего возраста. Бородина напомнила дочери, что люди, осуждающие ее, сами наверняка мечтают о роскоши, просто не признаются в этом.

Звезда также затронула тему разницы поколений. Она напомнила, что ее собственное детство пришлось на тяжелые 90-е, когда мечты сводились к базовым потребностям. Современные дети растут в другой реальности, и Бородина подчеркнула, что сделала все, чтобы ее дочери не сталкивались с теми лишениями, которые пережила она сама.

Она говорила, что гордится тем, что смогла обеспечить детям достойный уровень жизни, доступ к образованию и возможность путешествовать, и при этом уверена — воспитывает их правильно: старшая дочь мечтает стать врачом, младшая — выбирает между стоматологией и актерской карьерой.

Бородина выразила убеждение, что критика в адрес детей несправедлива и несоразмерна их возрасту, и что мечтать о красивой жизни — не преступление. Она подчеркнула, что важнее всего — ценности, сочувствие к людям и доброта, которые ее дети, по ее словам, всегда в себе проявляют.

