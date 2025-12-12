Прогулочные маршруты и гиды с ИИ: на портале «Узнай Москву» появилась новогодняя страница

Айшат Татаева
Айшат Татаева 10 0

На ней также можно найти квиз, посвященный советскому кино.

На портале «Узнай Москву» появилась новогодняя страница

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На портале «Узнай Москву» появилась тематическая страница «Новый год», где представлены интересные маршруты для прогулок, квиз, а также аудиогиды по каткам в парках, озвученные искусственным интеллектом. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. 

«Серия новогодних маршрутов объединила знаковые места столицы. Ее посвятили истории и традициям главного зимнего праздника», — отметила Наталья Сергунина.

Так, в рамках одной из прогулок участникам предлагают узнать, почему ель стала символом Нового года и какую роль в этом сыграл Петр I.

Другой маршрут посвящен тому, как праздничную атмосферу в столице описывали в своих произведениях российские классики, среди которых Максим Горький, Иван Шмелев и Александр Куприн.

Цикл аудиоэкскурсий, созданный с применением нейросетей, посвящен каткам в пяти городских парках. Например, голосовой помощник рассказывает о создании и развитии ледовых площадок в саду имени Н.Э. Баумана, Измайловском парке и саду «Эрмитаж», а также об известных посетителях катка в Парке Горького.

Любителей новогодних советских фильмов приглашают поучаствовать в познавательном квизе. Благодаря ему они смогут вспомнить яркие эпизоды из таких картин, как «Карнавальная ночь», «Чародеи» и других.

