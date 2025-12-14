Трагедия в Одессе: подросток подозревается в убийстве семьи бывшей подруги

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 573 0

Полиция техасского города выясняет мотивы стрельбы в жилом доме.

Подросток подозревается в убийстве семьи бывшей подруги

Фото: www.globallookpress.com/Michael Ho Wai Lee

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подросток из Одессы подозревается в убийстве семьи бывшей подруги

В городе Одесса американского штата Техас подросток застрелил мать, брата и сестру своей бывшей девушки. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции обнаружили в доме тела трех человек. По подозрению в совершении преступления был объявлен в розыск 15-летний подросток, который покинул место происшествия, однако был задержан спустя сорок минут.

Начальник полиции Майк Герке сообщил, что бывшая девушка подозреваемого не получила физических травм.

«Конечно, после того, что произошло с ее семьей, нельзя сказать, что с ней все хорошо, но телесных повреждений у нее нет», — отметил он.

В ходе предварительного расследования установлено, что подросток намеревался напасть на бывшую возлюбленную возле школы, однако в последний момент изменил план и направился к ее дому. Проникнув внутрь, он открыл огонь по находившимся там родственникам девушки. В результате погибли 39-летняя Джессика Родригес, мать девушки, ее девятилетний брат и 13-летняя сестра.

Следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:42
Картину Пикассо за 1,1 миллиона долларов разыграют в лотерею
21:25
Более 15 человек погибли в ДТП со школьным автобусом в Колумбии
21:05
FIDЕ отложила решение по допуску шахматистов из РФ к соревнованиям
21:00
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
20:41
Трагедия в Одессе: подросток подозревается в убийстве семьи бывшей подруги
20:22
«Даже мат не слышал»: сосед рассказал о семье мужчины, ударившего дочь в Химках

Сейчас читают

«Даже мат не слышал»: сосед рассказал о семье мужчины, ударившего дочь в Химках
Новорожденный скончался после домашних родов в Москве
Телефонофобия и офисная болтовня: что пугает поколение Z на работе
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают