Грушко оценил шансы НАТО на захват Калининграда

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 54 0

Дипломат заявил, что Россия располагает незатратными, но очень эффективными средствами защиты.

Может ли НАТО захватить Калининград

Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Грушко: у НАТО нулевые шансы на захват Калининграда

Замглавы МИД России Александр Грушко оценил как нулевые шансы Североатлантического альянса на реализацию сценария блокады или захвата Калининградской области. Об этом он заявил в интервью RT.

«Я оцениваю их как нулевые», — сказал Грушко.

По словам дипломата, в военной среде альянса должны отдавать себе отчет в последствиях возможной эскалации вокруг российского эксклава. Он подчеркнул, что Москва готова к любому развитию событий, имея в арсенале все необходимые ресурсы для обороны региона.

«У нас есть все необходимые ресурсы. Незатратные в том числе, но очень эффективные», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Грушко констатировал, что Балтийское море стремительно превращается в арену конфронтации. Регион перенасыщен военной активностью, на постоянной основе там размещаются силы бригадного уровня в Польше и странах Балтии, а разведывательная деятельность становится все более интенсивной.

Поводом для комментария послужили заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса, который назвал атаку на Калининград силами НАТО демонстрацией решительного настроя прибалтийских стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:58
Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске преступной халатностью
14:49
В ФСБ заявили о сохранении угрозы вторжения и провокаций со стороны Украины
14:37
В Москве возбудили уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*
14:20
Как две капли молока: впервые в России клонированная корова родила здорового теленка
14:08
СК возбудил уголовное дело по факту столкновения двух автобусов в Казани
13:55
«Идиотские заявления»: Лавров отреагировал на условия Каллас для переговоров

Сейчас читают

Россия и Казахстан подписали соглашения о строительстве АЭС в республике
«Жечь правдой» не вышло: почему о SHAMAN теперь говорят не из-за песен
Неучтенный стаж для пенсии: как восстановить потерянные годы работы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео