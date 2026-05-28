СК возбудил уголовное дело по факту столкновения двух автобусов в Казани

Давид Андриясов Журналист

После столкновения одно из транспортных средств задымилось. Пострадали 16 человек.

После ДТП с участием двух пассажирских автобусов на Горьковском шоссе в Казани возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета в Татарстане.

«Следователями возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств аварии. Также решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ДТП с автобусами в Казани пострадали 16 человек. Известно, что среди раненых есть четверо детей.

ДТП произошло утром 28 мая. После столкновения одно из транспортных средств задымилось. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Нижегородской области два человека пострадали в ДТП с автобусом, перевозившим граждан КНДР. Авария произошла на трассе М-12 «Восток» по пути в Татарстан. В транспортном средстве находилось 40 человек. Двое из них в результате инцидента пострадали. Им оказана помощь на месте.

