«Идиотские заявления»: Лавров отреагировал на условия Каллас для переговоров

Эфирная новость 83 0

Глава евродипломатии потребовала очередных антироссийских ограничений.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ansgar Haase; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Лавров назвал требования Каи Каллас идиотскими

В Астане нам удалось получить эксклюзивный комментарий министра иностранных дел России на заявления Каи Каллас. Глава евродипломатии назвала условия для переговоров по Украине. Ответ Сергея Лаврова оказался предельно емким.

— Для начала переговоров с Россией они потребуют ограничения российских Вооруженных сил. В том числе вывода из Приднестровья, из Южной Осетии.

— Слушайте, ну, я идиотские заявления не обсуждаю! — ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Каи Каллас о России выходят за рамки ее мандата, из-за чего возникают вопросы о ее потенциальных бенефициарах. По словам дипломата, внутри Евросоюза растет число тех, кто задается вопросом, чьи интересы на самом деле представляет Каллас.

Захарова сравнила публичные выступления Каллас с известным кукольным представлением «Маппет-шоу», отметив, что происходящее в политике напоминает ей персонажей, которые открывают рот при помощи актера, например, поросят и лягушек. Она указала, что очевидно, кто-то пишет Каллас и направляет ее, но никто не может понять, кто ей это поручал, поскольку ее заявления находятся вне ее мандата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
70.90
-0.77 82.72
-0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:58
Захарова назвала реакцию ЮНЕСКО на теракт в Старобельске преступной халатностью
14:49
В ФСБ заявили о сохранении угрозы вторжения и провокаций со стороны Украины
14:37
В Москве возбудили уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*
14:20
Как две капли молока: впервые в России клонированная корова родила здорового теленка
14:08
СК возбудил уголовное дело по факту столкновения двух автобусов в Казани
13:55
«Идиотские заявления»: Лавров отреагировал на условия Каллас для переговоров

Сейчас читают

Россия и Казахстан подписали соглашения о строительстве АЭС в республике
«Жечь правдой» не вышло: почему о SHAMAN теперь говорят не из-за песен
Неучтенный стаж для пенсии: как восстановить потерянные годы работы
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео