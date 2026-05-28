Сергей Лавров назвал требования Каи Каллас идиотскими

В Астане нам удалось получить эксклюзивный комментарий министра иностранных дел России на заявления Каи Каллас. Глава евродипломатии назвала условия для переговоров по Украине. Ответ Сергея Лаврова оказался предельно емким.

— Для начала переговоров с Россией они потребуют ограничения российских Вооруженных сил. В том числе вывода из Приднестровья, из Южной Осетии.

— Слушайте, ну, я идиотские заявления не обсуждаю! — ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высказывания Каи Каллас о России выходят за рамки ее мандата, из-за чего возникают вопросы о ее потенциальных бенефициарах. По словам дипломата, внутри Евросоюза растет число тех, кто задается вопросом, чьи интересы на самом деле представляет Каллас.

Захарова сравнила публичные выступления Каллас с известным кукольным представлением «Маппет-шоу», отметив, что происходящее в политике напоминает ей персонажей, которые открывают рот при помощи актера, например, поросят и лягушек. Она указала, что очевидно, кто-то пишет Каллас и направляет ее, но никто не может понять, кто ей это поручал, поскольку ее заявления находятся вне ее мандата.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.