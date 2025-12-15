Выжить в праздник: как украсить дом без вреда для здоровья

Дарья Корзина
Атрибуты для новогодней ели и освещение требуют особого внимания.

Как оформить дом без вреда для самочувствия

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Врач-профпатолог Бурнацкая: гирлянду лучше выбирать с мягким теплым светом

Новогодний декор способен создать в доме атмосферу уюта и радости, однако при его выборе важно учитывать вопросы безопасности, особенно если в семье есть дети или люди с чувствительным здоровьем. О том, на что стоит обратить внимание при украшении жилья, Life.ru рассказала врач-профпатолог Светлана Бурнацкая.

По ее словам, живая ель, несмотря на приятный хвойный аромат, может содержать пыльцу, смолы и микрочастицы, способные вызвать аллергические реакции. Для снижения рисков специалист порекомендовала перед установкой тщательно протрясти (или даже вымыть. — Прим. ред.) дерево на улице и размещать его вдали от спальных зон и мест отдыха детей.

Искусственные ели, как отметила врач, считаются более практичным вариантом, однако также требуют внимания. Перед использованием их следует протереть влажной тканью, чтобы удалить пыль и возможные следы плесени, а новые изделия — предварительно проветрить из-за возможного химического запаха.

«Перед оформлением помещения, украшения, которые хранились с прошлого года, рекомендуется протереть от пыли», — подчеркнула эксперт.

Особое внимание, по словам специалиста, стоит уделить праздничным украшениям и гирляндам. При выборе последних лучше отдавать предпочтение моделям с мягким теплым светом без резких вспышек и обязательно выключать их на ночь, чтобы снизить нагрузку на нервную систему.

