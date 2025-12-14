МВД предупредило о новой схеме мошенничества под видом проверки качества воды

Новый способ телефонного мошенничества зафиксирован правоохранителями в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России указанных субъектов.

Известно, что теперь злоумышленники выдают себя за работников «Водоканала». Под предлогом обслуживания они предлагают заменить приборы учета или провести анализ качества воды.

В ведомстве уточнили, что аферисты убеждают собеседника назвать код во время разговора, который поступает в СМС. После этого потерпевшему приходит уведомление о якобы несанкционированном доступе к аккаунту на портале «Госуслуги». Следующим этапом становится звонок от лиц, представляющихся сотрудниками банка.

Под предлогом якобы срочной защиты денежных средств мошенники склоняют человека перевести их на так называемый «безопасный счет», который фактически контролируется ими.

Сотрудники МВД отметили, что передача любых кодов по телефону или в мессенджерах недопустима. При звонках от лиц, которые называют себя представителями «Водоканала», рекомендуется немедленно прекратить разговор и связаться с организацией самостоятельно при помощи официального номера с сайта или из платежных документов.

Аналогичное правило действует и для звонков якобы от банков. В этом случае надо быстро положить трубку и перезвонить по номеру, указанному на карте или в официальном банковском приложении.

