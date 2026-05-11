Отец рэпера Face* заявил об отсутствии у музыканта имущества в России

По словам мужчины, его сын с ноября 2021 года проживает в Европе и не приезжает на родину.

Фото: Наталья Чернохатова/ТАСС

Рэпер Face* (Иван Дремин. — Прим. ред.) не владеет на родине никакой собственностью. Об этом свидетельствуют показания его отца в суде Уфы, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

«Имущества в Российской Федерации у его сына нет. По поводу счетов сына в банках он не знает, вероятно, что нет», — говорится в материалах.

Мужчина добавил, что общается с сыном редко, так как тот сам звонит отцу с разных телефонных номеров и в Россию не приезжает.

В отношении Дремина 1 декабря 2025 года возбудили уголовное дело в связи с отсутствием маркировки иноагента. Следствие квалифицировало его публикации с апреля 2024 года по июнь 2025 года как нарушение порядка деятельности иностранного агента лицом, ранее неоднократно привлекавшимся к ответственности за аналогичные правонарушения.

Кроме того, суд заочно арестовал рэпера. МВД 18 июля объявило музыканта в розыск по уголовной статье.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

