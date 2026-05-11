Еще одна пассажирка лайнера MV Hondius заболела хантавирусом

Тест на хантавирус у гражданки Франции, эвакуированной с круизного судна MV Hondius, дал положительный результат. Об этом в эфире радиостанции France Inter рассказала министр здравоохранения республики Стефани Рист.

«Эта женщина была на круизном лайнере… у нее положительный результат (ПЦР-теста — Прим. ред.) на хантавирус», — заявила глава минздрава.

По ее словам, заболевшая вернулась на родину вечером 10 мая, а уже в ночь на 11-е ее состояние резко ухудшилось. Вместе с ней во Францию прибыли еще четверо соотечественников с борта злополучного лайнера, всех их незамедлительно отправили под принудительное медицинское наблюдение.

Премьер-министр Себастьян Лекорню ранее в тот же день пообещал, что руководство страны предпримет исчерпывающие шаги для защиты населения от угрозы.

Вспышка хантавируса штамма «Андес» произошла на нидерландском лайнере MV Hondius, который 1 апреля вышел из аргентинской Ушуайи в круиз по Южной Атлантике. На борту находились 150 человек из 23 стран. 4 мая стало известно о трех летальных исходах. По сведениям ВОЗ, первым заразившимся был орнитолог из Нидерландов, контактировавший с грызунами на свалке.

К 10 мая с судна, вставшего на якорь у испанского Тенерифе, началась эвакуация. За минувшие сутки на берег сошли 94 человека, запланированы еще два спецрейса.

