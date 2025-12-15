Жительницу Казани обязали выплатить Ларисе Долиной почти 15 млн рублей

Суд признал ее участницей мошеннической схемы.

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Суд взыскал с жительницы Казани около 15 миллионов рублей в пользу народной артистки РФ Ларисы Долиной. Женщина ранее передала свою банковскую карту неизвестному человеку за вознаграждение в 20 тысяч рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно материалам дела, на момент событий женщина находилась в декретном отпуске и испытывала серьезные финансовые трудности, включая долги и регулярные блокировки банковских счетов. В этот период она познакомилась с мужчиной по имени Артур, который предложил ей способ быстрого заработка.

По его совету она дистанционно оформила банковскую карту в одном из кредитных учреждений, которое, как утверждал мужчина, якобы лояльно относится к клиентам с задолженностями. После получения карты женщина, следуя указаниям, приобрела новый мобильный телефон и сим-карту, заняв деньги у сестры.

Вечером того же дня она передала Артуру банковскую карту, телефон и сим-карту. Взамен она получила наличными 20 тысяч рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

В ходе судебного разбирательства женщина пояснила, что осознавала свои действия и самостоятельно выполняла первоначальные операции по карте, необходимые для ее активации. Она объяснила свое решение тяжелым материальным положением, необходимостью обеспечивать ребенка и невозможностью полноценно пользоваться собственными счетами из-за долгов.

Помимо жительницы Казани, в иске указаны еще девять ответчиков. В совокупности с них планируется взыскать около 54 миллионов рублей. Все они являлись владельцами счетов, которые, по версии следствия, использовались для обналичивания похищенных у певицы средств.

Ранее сообщалось, что в период с апреля по июль 2024 года мошенники, представлявшиеся сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга, убедили Ларису Долину в участии в так называемой «спецоперации». Под сильным психологическим давлением артистка перевела 175 миллионов рублей на подконтрольные злоумышленникам счета, а также по их указаниям организовала продажу своей квартиры в Хамовниках.

Недвижимость, рыночная стоимость которой превышала 138 миллионов рублей, была продана за 112 миллионов. Покупателем стала предпринимательница Полина Лурье, которая позднее пояснила, что искала жилье после развода и нашла этот вариант через агрегатор объявлений.

В августе Лариса Долина подала иск к Лурье, после чего последняя направила встречное заявление. В итоге суд удовлетворил требования певицы и вернул ей право собственности на квартиру. Это решение привело к тому, что Лурье осталась без недвижимости и без 112 миллионов рублей, выплаченных по договору.

