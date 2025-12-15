В Госдуме раскрыли, какие выплаты вырастут с 1 января 2026 года

Депутат Каплан Панеш: с 1 января 2026 года в России вырастет МРОТ

В России в 2026 году вырастет значение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Вместе с этим увеличится и прожиточный минимум. О том, какие именно выплаты изменятся, Life.ru пояснил депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам политика, с 1 января МРОТ будет равен 27 093 рубля в месяц. Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 20 644 рубля, для пенсионеров — 16 079 рублей, а для детей — 18 371 рубль.

«Эти величины имеют большое значение, так как выступают основой для расчета целого ряда социальных платежей», — подчеркнул Каплан Панеш.

МРОТ, как добавил парламентарий, является нижним пределом для оплаты труда, и к нему привязаны многие пособия. Среди них — выплаты по безработице, а также размер больничного листа. В свою очередь, прожиточный минимум — ориентир для определения нуждаемости в социальной помощи. От его размера, отметил Панеш, зависит, в том числе, размер выплаты на детей от трех до семи лет.

