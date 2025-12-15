Не испортить репутацию: Владислав Лисовец рассказал, как одеться на корпоратив

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

На новогодних вечеринках многие позволяют себе немного расслабиться, и здесь главное — не переборщить.

Как одеться на корпоратив — тренды, запреты, советы стилиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Стилист Лисовец не советует одеваться слишком броско на корпоратив

Не стоит надевать все лучшее сразу на новогодний корпоратив. Таким мнением с Life.ru поделился стилист Владислав Лисовец.

Корпоратив — время, когда установки дресс-кода официально считаются отмененными, но в стремлении стать ярче важно не переусердствовать, отметил эксперт моды.

«Не приветствуются слишком вульгарные наряды, ни в коем случае не стоит использовать „все лучшее и сразу“. То есть не пытайтесь выглядеть броско, ярко или вульгарно. Это может испортить репутацию», — предостерег Лисовец.

Беспроигрышным вариантом для женщин станет платье макси или мини, бархат, кружево в меру, каблуки, легкие прически без изысков. Стилист предлагает почувствовать себя частью праздника, но не становиться главным его «украшением».

«Без вульгарности», — напоминает Лисовец.

Мужской образ может быть несколько расслабленным, не обязательно надевать костюм. Допустимы даже простые джинсы, но в паре с ними идеально будут смотреться рубашка или пиджак.


