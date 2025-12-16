«Не должно повториться»: Воробьев о трагедии в школе в Одинцово

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 137 0

Андрей Воробьев подчеркнул необходимость тщательного анализа причин произошедшего и соблюдения этики при освещении ЧП.

Воробьев о трагедии в школе в Одинцово

Фото: © РИА Новости/Александр Миридонов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Воробьев: события в школе в Одинцово — трагедия для Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 16 декабря заявил о необходимости проанализировать все обстоятельства трагедии в школе Одинцовского городского округа и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись. Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Глава региона назвал произошедшее тяжелой трагедией для всего Подмосковья и выразил соболезнования в связи с гибелью школьника.

«Для всего Подмосковья это настоящая трагедия. Нужно проанализировать все, что к ней привело, и сделать все, чтобы такое больше не повторилось», — написал Воробьев.

Он также отметил, что случившееся является проявлением жестокой и пугающей реальности, которая вызывает страх и тревогу у родителей. По словам губернатора, такие события требуют особого внимания со стороны властей и общества.

Отдельно Воробьев обратился к представителям средств массовой информации, напомнив о важности соблюдения этических норм. Он подчеркнул, что распространение видеозаписей с места трагедии может не только нарушать закон, но и причинять дополнительную боль семье погибшего.

Нападение школьника с ножом произошло ранее 16 декабря в общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. В результате инцидента пострадали три человека, один из них погиб. Нападавший был задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:38
«Сильно получаю по башке»: автопоездка Щербакова в Японии едва не стала последней
15:30
В Московском зоопарке поселился ослик Жорик, приехавший из зоны СВО
15:15
Приют для животных на западе столицы приглашает на день открытых дверей
15:05
Слишком много перерывов: инженера лишили должности из-за походов в туалета
14:48
На новейшей подлодке «Великие Луки» подняли Андреевский флаг
14:45
Появились кадры установки плаката с именами живых журналистов на акции в Москве

Сейчас читают

Напавший на школу подросток признал свою вину
На убившем ребенка подростке была футболка с провокационной надписью
Подросток публиковал фото во время нападения на школу в Одинцово
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026