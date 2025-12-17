Вместо «зажировки»: какими легкими блюдами разнообразить новогодний стол?

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 20 0

Нутрициолог назвала богатый на витамины и микроэлементы продукт, универсальный в приготовлении.

Как составить легкое и сбалансированное новогоднее меню

Фото: 5-tv.ru

Нутрициолог Хлопова призвала добавить легкие рыбные блюда на новогодний стол

Чтобы разнообразить новогодний стол и при этом сделать меню легким и полезным, следует добавить блюда из рыбы. Об этом изданию Газета.ру рассказала нутрициолог Юлия Хлопова.

Рыба содержит белок, который легко усваивается организмом. Именно такие блюда дают ощущение сытости, но без тяжести, отметила эксперт. Кроме того, рыба привлекательна и универсальностью в приготовлении.

«Рыбу легко сочетать с овощами, крупами и легкими соусами. Она быстро готовится: можно запекать, готовить на пару, обжаривать, мариновать или подавать холодной», — рассказала врач.

Нутрициолог рекомендовала подходить к новогоднему меню по принципу Гарвардской тарелки. Согласно ему, половину стола должны занимать овощи и зелень, например, сельдь под шубой или винегрет, а в качестве гарнира подойдет запеченный картофель с травами.

Четверть стола можно заполнить блюдами с рисом, который создает чувство сытости и обогащает организм клетчаткой. Это могут быть крабовый салат или мимоза.

Оставшуюся часть, по мнению специалиста, могут занять белковые блюда, например, запеченная, тушеная или приготовленная на пару рыба, а также праздничные закуски.

Чтобы гостям было легче ориентироваться на новогоднем столе, следует в центр поставить горячие блюда, а вокруг расположить салаты и гарниры. Закуски и фруктовые тарелки можно разместить в отдельной фуршетной зоне.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, есть 10 бюджетных салатов на Новый год, которые порадуют и вкусом, и ценой.

Вместо «зажировки»: какими легкими блюдами разнообразить новогодний стол?
