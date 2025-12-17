Пенсионер выплюнул залетевший ему в рот лист и был оштрафован

Daily Mail: пенсионер выплюнул залетевший ему в рот лист камыша и был оштрафован

В Великобритании 86-летнего пенсионера оштрафовали за загрязнение окружающей среды после инцидента на улице, когда он выплюнул на землю попавший ему в рот листок камыша. Об этом сообщил таблоид Daily Mail.

Как рассказал сам Рой Марш, во время прогулки сильный порыв ветра занес ему в рот крупный лист камыша. Пенсионер выплюнул его, а когда собирался уйти, к нему подошли двое мужчин. По словам Марша, один из полицейских заявил, что видел, как тот плюнул на землю.

В результате пожилому мужчине выписали штраф в размере 250 фунтов стерлингов (около 27 тысяч рублей). После подачи апелляции сумма была снижена до 150 фунтов стерлингов (примерно 16 тысяч рублей). Пенсионер отметил, что считает наказание чрезмерным и после случившегося опасается выходить на улицу.

На фоне этого случая в Великобритании продолжаются споры вокруг положения пожилых граждан. Так, 24 сентября участники акции протеста в Ливерпуле назвали частичную отмену компенсаций на оплату отопления для нуждающихся пенсионеров позорным и несправедливым решением. Демонстрация прошла во время ежегодной конференции правящей Лейбористской партии под руководством премьер-министра Кира Стармера.

Ранее сообщалось, что обсуждаемая отмена компенсаций, действовавших с 1997 года и составлявших от 100 до 300 фунтов стерлингов (около 12,3–37 тысяч рублей), вызвала резкую критику со стороны профсоюзов. В прошлом году такую выплату получили около 11 миллионов человек.

