Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

Недавний спор вокруг квартиры в центре Москвы стал поводом для более широкого анализа решений.

ВС РФ учтет дело Долиной при обобщении практики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Верховный суд России приступил к подготовке обзора судебной практики по делам, связанным с оспариванием сделок с недвижимостью. В этот обзор будет включено и недавнее решение по делу о спорной квартире Ларисы Долиной и Полины Лурье. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РФ.

В суде пояснили, что профильные коллегии уже начали работу над документом. В частности, в подготовке обзора задействованы коллегии по гражданским, административным и экономическим делам. Решение по делу Долиной, которым Верховный суд окончательно закрепил право собственности на квартиру в центре Москвы за Полиной Лурье, станет одной из ключевых позиций будущего обзора судебной практики, отметили в ВС.

Певица Лариса Долина не присутствовала на заседании Верховного суда 16 декабря, где рассматривалась жалоба покупательницы квартиры. В ходе разбирательства выяснилось, что первоначальная стоимость недвижимости составляла 130 млн рублей, однако в результате переговоров стороны остановились на сумме 112 млн рублей.

Ранее, в марте текущего года, Хамовнический районный суд Москвы рассмотрел встречные иски сторон и вынес решение в пользу Долиной, взыскав с Лурье более 69 млн рублей. В сентябре апелляционная жалоба покупательницы была отклонена, а Мосгорсуд подтвердил законность регистрации права собственности на квартиру за Долиной, ее дочерью и внучкой.

Второй кассационный суд в ноябре также отказал Лурье в удовлетворении жалобы, вновь оставив недвижимость за артисткой. После этого предпринимательница обратилась с жалобой в Верховный суд. Ее представитель сообщила, что Лурье сочла предложение Долиной о мировом соглашении неприемлемым и отказалась от него.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:40
Атака тигров: хищники все чаще выходят к людям на Дальнем Востоке
11:30
Лукашенко обозначил условия, при которых Украина перестанет существовать
11:23
Залужный: население Украины воспринимает своих военных как врагов
11:19
Глава аппарата Белого дома обвинила Vanity Fair в клевете на Дональда Трампа
11:10
Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок
10:59
Через дропперов в России ежемесячно прокручивают сотни миллиардов рублей

Сейчас читают

Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка
Средства ПВО уничтожили 94 беспилотника за ночь над регионами России
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026