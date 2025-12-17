Верховный суд учтет дело Долиной при обобщении практики пересмотра сделок

Верховный суд России приступил к подготовке обзора судебной практики по делам, связанным с оспариванием сделок с недвижимостью. В этот обзор будет включено и недавнее решение по делу о спорной квартире Ларисы Долиной и Полины Лурье. Об этом сообщили в пресс-службе ВС РФ.

В суде пояснили, что профильные коллегии уже начали работу над документом. В частности, в подготовке обзора задействованы коллегии по гражданским, административным и экономическим делам. Решение по делу Долиной, которым Верховный суд окончательно закрепил право собственности на квартиру в центре Москвы за Полиной Лурье, станет одной из ключевых позиций будущего обзора судебной практики, отметили в ВС.

Певица Лариса Долина не присутствовала на заседании Верховного суда 16 декабря, где рассматривалась жалоба покупательницы квартиры. В ходе разбирательства выяснилось, что первоначальная стоимость недвижимости составляла 130 млн рублей, однако в результате переговоров стороны остановились на сумме 112 млн рублей.

Ранее, в марте текущего года, Хамовнический районный суд Москвы рассмотрел встречные иски сторон и вынес решение в пользу Долиной, взыскав с Лурье более 69 млн рублей. В сентябре апелляционная жалоба покупательницы была отклонена, а Мосгорсуд подтвердил законность регистрации права собственности на квартиру за Долиной, ее дочерью и внучкой.

Второй кассационный суд в ноябре также отказал Лурье в удовлетворении жалобы, вновь оставив недвижимость за артисткой. После этого предпринимательница обратилась с жалобой в Верховный суд. Ее представитель сообщила, что Лурье сочла предложение Долиной о мировом соглашении неприемлемым и отказалась от него.

