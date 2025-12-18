Напавшего на школу в Подмосковье подростка арестовали на два месяца

Подростка, напавшего на школу в Одинцовском городском округе Подмосковья, арестовали на два месяца. Об этом рассказал корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Известно, что ходатайство Следственного комитета о заключении под стражу 15-летнего фигуранта дела рассматривали в закрытом формате. Причиной такого подхода стал возраст обвиняемого.

Ожидалось, что оглашение постановления будет публичным, но весь процесс прошел за закрытыми дверями. В числе тех, кто ожидал решения, была мать несовершеннолетнего фигуранта.

«Подследственный заключен под стражу на два месяца, до 16 февраля», — уточнили участники заседания.

До этого, 16 декабря, вооруженный ножом ученик напал на школу в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области. В результате его атаки три человека — двое учеников и сотрудник охраны — были ранены, один мальчик погиб. Скончавшегося школьника похоронили на исторической родине.

Всех пострадавших госпитализировали в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Подозреваемого задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ходе допроса нападавший ученик признал вину в содеянном.

Ранее, писал 5-tv.ru, МИД РФ предложил содействие посольству Таджикистана после гибели школьника в Одинцово.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.