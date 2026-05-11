Кирилл Дмитриев: на WSJ сошло озарение о катастрофе лидеров Евросоюза

Редакторы американского издания Wall Street Journal поняли, что руководство стран Евросоюза больше не в состоянии скрывать свои катастрофические неудачи. Об этом на своей странице в соцсети заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«С чего это вдруг на WSJ сошло озарение? Бюрократы Евросоюза просто не могут отрицать своих катастрофических неудач. Расплата скоро», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию газеты о том, что главы европейских государств столкнулись с падением их популярности. По его словам, основными причинами стали экономические проблемы, негативное отношение граждан ЕС к притоку мигрантов, а также усиление позиций популистских партий.

Ранее глава РФПИ спрогнозировал крупнейший в истории энергетический кризис. Несмотря на то, что мир не осознает масштаб возможных последствий, некоторая часть начинает задумываться о его последствиях. До этого он сказал, что канцлера Германии Фридриха Мерца будут ругать до момента его ухода с руководящей должности.

