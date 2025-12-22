Угрозы из космоса больше не страшны: вокруг Земли сформировался новый барьер

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Военная связь и радиосигналы, созданные без расчета на глобальные последствия, неожиданно изменили пространство и усилили защиту планеты от радиации.

Что защищает Землю от угроз из космоса

Фото: 5-tv.ru

Долгое время ученые исходили из того, что единственным естественным барьером, оберегающим Землю от солнечного ветра и опасных космических частиц, остается магнитосфера. Однако исследования последних лет показали: у планеты появился еще один защитный слой, сформированный не природой, а деятельностью человека. Об этом пишет Popular Mechanics.

Речь идет об очень низкочастотном радиоизлучении, которое десятилетиями используется для военных нужд, прежде всего для связи с подводными лодками. Как установили ученые, эти сигналы способны воздействовать на радиационную среду вокруг Земли. При определенных условиях они изменяют поведение высокоэнергетических частиц в околоземном пространстве.

В результате такого воздействия вокруг планеты формируется своеобразная зона, напоминающая пузырь. Его границы практически совпадают с внутренним краем радиационных поясов Ван Аллена — областей, где магнитное поле удерживает заряженные частицы. Сравнение современных данных с измерениями середины XX века показало, что внутренний пояс со временем отодвинулся дальше от Земли. Ученые связывают это смещение именно с влиянием техногенного радиосигнала, который фактически «вытолкнул» опасную радиацию наружу.

Этот эффект нельзя назвать силовым полем в фантастическом смысле, однако он действительно снижает уровень радиационной угрозы. Сейчас исследователи рассматривают возможность целенаправленного применения подобных излучателей для защиты отдельных регионов планеты в периоды сильных солнечных бурь.

Выводы стали возможны благодаря данным миссии NASA «Зонды Ван Аллена», завершенной в 2019 году. Аппараты на протяжении нескольких лет подробно изучали структуру и поведение радиационных поясов, позволив зафиксировать влияние человеческой деятельности на космическую среду.

Открытие наглядно показывает, что технологии уже сегодня меняют не только жизнь на Земле, но и пространство за ее пределами, иногда создавая неожиданные и потенциально полезные механизмы защиты.

