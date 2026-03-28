Взрывы во Вселенной: откуда на самом деле на Земле взялось золото

Золото появилось на Земле из-за космических землетрясений

Золото на нашей планете появилось благодаря гигантским вспышкам магнетаров в далеком космосе. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Астрофизики обнаружили «недостающее звено» в эволюции химических элементов, доказав, что золото существовало в ранней Вселенной задолго до того, как могли произойти столкновения нейтронных звезд.

Именно сверхмощные магнитные извержения на сверхплотных остатках массивных светил стали основным источником производства тяжелых элементов.

Согласно результатам научной работы, магнетары ответственны примерно за 10% всех элементов r-процесса (быстрого захвата нейтронов) в галактике Млечный Путь. Эти объекты представляют собой тип нейтронных звезд с магнитными полями, которые в тысячи раз сильнее обычных и в триллионы раз превосходят земное.

Из-за колоссального напряжения в коре таких звезд происходят так называемые «звездотрясения», провоцирующие выброс огромного количества энергии. За мгновение такая вспышка производит столько же энергии, сколько наше Солнце вырабатывает за 100 тысяч лет.

В процессе таких катаклизмов интенсивный поток нейтронов бомбардирует ядра железа на околосветовых скоростях. Это заставляет атомы мгновенно трансформироваться в золото и платину.

Несмотря на то, что слияние двух нейтронных звезд (килонова) дает гораздо больший разовый объем драгоценных металлов, такие события происходят крайне редко.

Напротив, вспышки магнетаров случаются регулярно, выступая в роли постоянного «космического чека», пополняющего запасы тяжелых металлов во Вселенной. Исследователи подчеркивают, что этот процесс продолжается и сегодня, создавая материалы, необходимые для формирования новых планетных систем.

