Умер британский певец Крис Ри 

Дарья Корзина
Музыкант скончался после непродолжительной болезни.

Британский певец и автор песен Крис Ри скончался в возрасте 74 лет. Как передает The Guardian, информацию подтвердил представитель семьи музыканта.

«Он мирно скончался сегодня утром в больнице после непродолжительной болезни, в окружении своей семьи», — отметили близкие.

Кристофер «Крис» Энтон Ри прославился хриплым голосом и мастерством игры на слайд-гитаре. Пик его популярности пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х годов с выпуском десятого студийного альбома The Road to Hell, который критики считают одним из лучших в карьере артиста, а также с последующим альбомом Auberge.

Ри родился в 1951 году в Мидлсбро в семье итальянца и ирландки, у него было шестеро братьев и сестер. В юности он работал разнорабочим, в том числе на фабрике мороженого отца, и параллельно увлекался музыкой. В 22 года он присоединился к группе Magdalene, а позже начал сольную карьеру с дебютного сингла в 1974 году.

На протяжении жизни Ри сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Ему удалили поджелудочную железу и часть желудка из-за рака поджелудочной железы в 2001 году, что привело к диабету. В 2016 году он перенес инсульт, а в 2017 году потерял сознание на сцене во время концерта и был госпитализирован.

