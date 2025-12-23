Огромная тумба упала на четырехлетнюю россиянку и чуть не убила ее в Испании

В Испании на четырехлетнюю россиянку Эмилию упала огромная тумба, чуть не убившая ее. Об этом РЕН ТВ рассказала мать девочки.

Инцидент произошел в комнате, в которой ребенок был под присмотром няни. В то время, как воспитательница убирала игрушки, девочка подошла к тумбе, чтобы взять свои вещи. В этот момент предмет мебели начал падать и придавил Эмилию выпавшими ящиками с одеждой.

Женщина успела быстро среагировать, предотвратив серьезные последствия. Она помогла ребенку выбраться из-под упавшей тумбы и вернула все ящики на место. В результате происшествия девочка отделалась лишь покраснениями и испугом.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в Якутии шестилетний ребенок получил электрические ожоги II и III степени во время зарядки телефона. Также в больницу поступила 12-летняя девочка с признаками сильного обморожения кистей обеих рук. Ожоги кожи I, II и III степеней тяжести получил 11-летний мальчик после того, как случайно опрокинул на себя чайник с кипятком.

