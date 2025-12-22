В РКН сообщили о продолжении нарушений законодательства РФ мессенджером WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Meta*, продолжает нарушать требования российского законодательства. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Роскомнадзор. В надзорном ведомстве подчеркнули, что фиксируют использование сервиса в противоправных целях на территории страны.

В Роскомнадзоре заявили, что платформа применяется для организации и проведения террористических действий, а также для вербовки их исполнителей. Кроме того, по данным ведомства, мессенджер используется для мошеннических и иных преступлений, направленных против граждан России.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — говорится в официальном заявлении РКН.

В надзорном органе напомнили, что в случае дальнейшего игнорирования требований российского законодательства в отношении WhatsApp будут продолжены ограничительные меры. Если нарушения не будут устранены, ведомство не исключает возможность полной блокировки сервиса на территории России.

* — признанна в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

