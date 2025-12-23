В ЕС сообщили об активном распространении «гонконгского гриппа» среди детей

София Головизнина
София Головизнина Журналист

Европейские здравоохранительные структуры фиксируют рост заболеваемости штаммом гриппа A(H3N2) в возрастной группе от 5 до 14 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В странах Европейского союза продолжается активное распространение гриппа подтипа A(H3N2), известного как «гонконгский грипп», и в настоящий момент он чаще всего поражает детей от 5 до 14 лет, сообщили 23 декабря в агентстве РИА Новости, ссылаясь на данные европейских органов здравоохранения.

По информации специалистов, вирусы гриппа A остаются доминирующими среди всех циркулирующих штаммов и вносят основной вклад в рост заболеваемости в Евросоюзе.

«Циркуляция гриппа A(H3N2) сейчас наиболее высока среди детей в возрасте от 5 до 14 лет», — говорится в опубликованных материалах, подготовленных на основе оценок Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Штамм A(H3N2) является одним из сезонных вирусов гриппа, известных с 1968 года, и традиционно вызывает ежегодные вспышки заболеваний. В последние недели медицинские службы России также фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, причем ведущую роль в распространении занимает именно подтип A(H3N2).

