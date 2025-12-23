У актера Дмитрия Поднозова обнаружили рак легких с метастазами в мозг

У актера Дмитрия Поднозова выявили рак легких с метастазами в мозг

У актера и художественного руководителя Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрия Поднозова диагностировано онкологическое заболевание. О состоянии артиста сообщил его коллега, актер Сергей Жигунов.

«Дорогие зрители, друзья и коллеги, у нас случилась беда. У художественного руководителя театра Дмитрия Поднозова диагностировали рак легких с метастазами в мозг», — написал он в Telegram-канале.

Сообщается, что в ближайшее время Поднозову предстоит пройти курс необходимых медицинских процедур и обследований. В связи с лечением он будет вынужден приостановить профессиональную деятельность как минимум на полгода.

Дмитрию Поднозову 64 года. Он широко известен как театральный актер и режиссер, а также по ролям в кино и сериалах. В разное время он снимался в фильмах «Танки», «Три мушкетера», «Дубровский», а также участвовал в телепроектах «Литейный», «Тайны следствия», «Комбинация» и других.

Ранее в возрасте 74 лет умер британский музыкант, певец и композитор Крис Ри. По словам близких, музыкант скончался утром в больнице после непродолжительной болезни, находясь рядом с родными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.