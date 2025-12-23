У экс-генпрокурора Украины во время обысков нашли слитки золота и элитные часы

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Стоимость найденных ценностей превышает миллион евро.

Что нашли на вилле экс-генпрокурора Украины во Франции

Фото: © РИА Новости/Сергей Старостенко

На вилле экс-генпрокурора Украины во Франции нашли золотые слитки и элитные часы

На вилле бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна в Ницце правоохранительные органы обнаружили золотые слитки, крупную сумму наличных и коллекцию элитных наручных часов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным издания, в ходе обыска было изъято три килограмма золота в слитках, 18 часов премиальных брендов, а также денежные средства. Общая стоимость найденного имущества, по оценке следствия, превышает один миллион евро.

Отмечается, что Пискун не смог подтвердить законное происхождение обнаруженных ценностей, а также предоставить документы, свидетельствующие о легальном ввозе золота, часов и наличных на территорию Франции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о легализации средств, полученных преступным путем. Следствие рассматривает возможность предъявления бывшему генпрокурору официальных обвинений. Сообщается, что на первом этапе правоохранители задержали экс-чиновника, однако позднее отпустили его.

О задержании Святослава Пискуна во Франции стало известно 17 декабря. Официальные причины проведения обысков не раскрывались. При этом следователи не исключают, что обнаруженные ценности могут быть связаны с возможной взяткой за закрытие уголовного дела 2003 года об убийстве адвоката. По версии следствия, заказчиком этого преступления мог быть украинский олигарх Игорь Коломойский*.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

