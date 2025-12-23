«Мое солнышко»: Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Артист и спортсменка вместе с 2001 года.

Когда родился четвертый ребенок Иглесиаса и Курниковой

Фото: www.globallookpress.com/All Access

Анна Курникова родила четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса

У испанского певца Энрике Иглесиаса и российской теннисистки Анны Курниковой родился четвертый ребенок. Фото с малышом опубликовали сами звездные родители на своих страницах в социальных сетях, рассказали 7Дней.ru.

«Мое солнышко, 17 декабря 2025 года», — подписали снимок знаменитости.

В кадре ребенок спит, закутанный в пеленку, а рядом с ним лежит мягкая игрушки в виде ленивца. Ни имя, ни пол младшего наследника артист и спортсменка не раскрыли.

Иглесиас и Курникова познакомились в 2001 году во время съемок клипа на песню «Escape». Вскоре после этого пара начала встречаться. А в 2017 году у них родились двойняшки Николас и Люси. В начале 2020-го на свет появилась дочь Мария.

Два года назад певец случайно признался в том, что его отношения с теннисисткой оформлены официально. Они поженились тайно, организовав скромную церемонию, так как хотели избежать публичной огласки данного события.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Агата Муцениеце родила третьего ребенка.

