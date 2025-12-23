Суд отменил выселение многодетной семьи из квартиры по «схеме Долиной»

Московский городской суд отказался выселять многодетную семью из квартиры, приобретенной более десяти лет назад, несмотря на требования наследника прежней владелицы. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

История берет начало в 2012 году, когда женщина по фамилии Белоусова стала жертвой мошенников. Злоумышленники вынудили ее передать документы на квартиру, после чего она пропала. В 2013 году жилье по поддельным документам было перепродано многодетной семье, которая оформила покупку с привлечением ипотечного кредита. О том, что недвижимость была приобретена у мошенников, новые владельцы узнали лишь спустя более десяти лет.

В 2024 году Белоусову по решению суда признали умершей. После этого ее наследник обратился в Люблинский районный суд Москвы, потребовав признать сделку купли-продажи недействительной и обязать семью с детьми освободить квартиру.

В ходе разбирательства в защиту ответчиков выступила прокуратура. Надзорное ведомство совместно с семьей подало встречные иски о признании их добросовестными приобретателями. Суд удовлетворил это требование, однако одновременно признал сделку недействительной и постановил выселить жильцов. Апелляционная инстанция пересмотрела данное решение.

«Суд апелляционной инстанции после заслушивания сторон и исследования доказательств отменил решение Люблинского районного суда города Москвы и вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований наследника», — отмечает в сообщении.

Дело получило дополнительный общественный резонанс на фоне громкой истории с народной артисткой России Ларисой Долиной. В 2024 году певица продала свою квартиру за 112 миллионов рублей, однако позже заявила, что стала жертвой мошенников. Суд признал сделку недействительной, указав, что в момент ее совершения Долина находилась в измененном психическом состоянии. Покупательница Полина Лурье в итоге осталась без квартиры и без денег, а подобные споры о недвижимости стали называть «эффектом Долиной».

Лурье обжаловала судебные решения и дошла до Верховного суда. В декабре ВС отменил акты нижестоящих инстанций и оставил квартиру за покупательницей. В пресс-службе суда тогда отмечали, что вопрос выселения Ларисы Долиной может быть рассмотрен, если она не покинет жилье добровольно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.