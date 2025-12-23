«Блистательно»: Елена Степаненко удивила новым образом после возвращения на телевидение

Дарья Орлова
Дарья Орлова 339 0

Юмористка вновь появилась на экране после долгого перерыва и поразила зрителей заметными переменами во внешности.

Елена Степаненко удивила новым образом

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Елена Степаненко примерила новый образ после возвращения на телевидение

Елена Степаненко вернулась на российское телевидение спустя несколько лет после того, как практически исчезла с публичного пространства. Новый выпуск шоу с ее участием вышел в эфире федерального канала.

На сцене 72-летняя артистка появилась в ярком костюме цвета фуксии, подчеркнувшем ее заметно постройневшую фигуру. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке и выразительный макияж, кадрами поделилась kp.ru.

Как рассказали источники издания, съемки программы проходили заранее — запись состоялась несколько месяцев назад. За короткий срок были отсняты сразу несколько концертов с участием разных артистов, в том числе и Елены Степаненко, которая выступала в роли ведущей. По словам инсайдера, телевидение лишь подчеркнуло перемены во внешности артистки: она заметно похудела, выглядит моложе, а современные костюмы выгодно подчеркивают фигуру.

«Телезрители увидят как блистательно она теперь выглядит — еще больше похудела, помолодела, костюмы — современные, подчеркивают фигуру», — отметил собеседник журналистов.

Он также добавил, что экран традиционно прибавляет несколько килограммов, а нынешний образ Степаненко можно охарактеризовать названием одной из ее последних сольных программ — «веселая и красивая».

Елена Григорьевна окончательно завершила карьеру юмористки весной 2025 года. Тогда она ликвидировала индивидуальное предпринимательство, зарегистрированное еще в 2001 году для ведения концертной деятельности.

