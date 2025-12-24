Роскачество обнаружило кишечную палочку в икре пяти торговых марок

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

При этом у всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы.

Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти марок

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Роскачество выявило бактерии группы кишечной палочки в икре лососевых пяти торговых марок. Об этом РИА Новости рассказали в организации по итогам проведенного исследования закупленной продукции.

В исследовании принимала участие 21 продуктовая марка, однако бактерии обнаружили только в: «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра». При этом у икры «МорМер», «Горчаков» выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность — Прим. Ред.)

Также отмечается, что у всей проверенной продукции отсутствуют патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонелла и стафилококк, а также не обнаружены паразиты и их личинки.

В икре «Москва на волне» было выявлено превышение норм технического регламента по количеству дрожжей. Изготовленная по ГОСТу икра марки «Деликатеска» не соответствует стандарту по количеству соли — 3,2% против принятых 4-7% в зависимости от сорта.

В продукции марки «365 дней», которая произведена по нормам технических условий Роскачества, выявлено превышение количества соли — по стандарту должно быть 2-5%, в икре обнаружили более 5%.

Кроме того, у марки «Авача» на банке указано «икра горбуши», но по ДНК-тесту это более дорогая икра кеты. Формально это нарушение технического регламента. В Роскачестве это назвали вероятной ошибкой на производстве.

По итогам исследования ряд производителей проводят внутренние проверки, дополнительную работу с персоналом и усиливают контроль качества продукции.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, специалисты Роскачества выявили золотистый стафилококк в готовом холодце нескольких брендов.

