Секрет долголетия: как выбирать продукты в магазине по «правилу бабушки»

Диана Кулманакова
Такой метод поможет избежать покупки вредной ультрапереработанной пищи.

При выборе продуктов в супермаркете следует ориентироваться на «правило бабушки». Об этом сообщило Mirror со ссылкой на эксперта по долголетию Дэна Бюттнера.

Специалист, занимающийся исследованием регионов с самой высокой продолжительностью жизни, утверждает, что простота в питании является ключом к сохранению здоровья на долгие годы.

«Вот мое любимое правило здорового питания: если ваша бабушка не признала бы это за еду, оставьте продукт на полке», — отметил он.

Бюттнер активно продвигает идею употребления цельных продуктов, которые были привычны человечеству на протяжении многих столетий. Он призывает отказываться от сложных товаров, созданных в современных лабораториях.

В своих социальных сетях эксперт подробно объяснил суть предложенного принципа.

Он подчеркнул, что наиболее долгоживущие люди на планете употребляли те продукты, которые существовали еще до их рождения: разнообразные злаки, бобовые культуры и растения.

По мнению специалиста, в таких местах, как греческая Икария или итальянская Сардиния, рацион строится вокруг местных ингредиентов, ставших частью культуры многих поколений.

Британский фонд сердца поддерживает подобные взгляды, указывая на опасность ультрапереработанной пищи. К такой категории относятся изделия с высоким содержанием насыщенных жиров, соли и сахара, например, колбасы, чипсы и печенье.

Обработка продуктов меняет то, как организм усваивает питательные вещества. К примеру, жир из цельных орехов всасывается медленнее и не в полном объеме по сравнению с измельченными аналогами.

Кроме того, современные диеты с обилием переработанных компонентов могут негативно влиять на состояние микрофлоры кишечника. Выбор в пользу натуральных овощей, фруктов, семян и необработанного мяса помогает поддерживать здоровый обмен веществ и увеличивает шансы на долгую жизнь без серьезных заболеваний.

