В Астрахани задержали планировавшего теракты подростка

Малолетнего преступника отправили в Центр временного содержания.

За что задержали 13-летнего террориста в Астрахани

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 13-летнего подростка, который планировал совершить теракты на территории Астраханской области и Республики Дагестан. Об этом сообщил Советский районный суд Астрахани.

Юного злоумышленника поймали в областном центре. У себя дома несостоявшийся террорист собирал самодельное взрывное устройство (СВУ), с помощью которого хотел устроить взрывы на территории региона, а также в Дагестане. Кроме того, он создал в Telegram «кружок по интересам», посвященный созданию взрывчатки, и показывал подписчикам, как делать бомбы в кустарных условиях.

Правоохранители пресекли действия несовершеннолетнего подрывника. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД по Астраханской области и местного УФСБ задержали малолетнего преступника, его отправили в Центр временного содержания. Возраста уголовной ответственности мальчик не достиг, отмечается в пресс-релизе.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ РФ задержали 19 граждан России, обслуживавших нелегальные каналы связи в интересах украинских спецслужб.

