Каллас исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика с Россией

Давид Андриясов

Дипломата не устраивает прежняя работа экс-канцлера с российскими корпорациями.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного переговорщика с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Если мы дадим России право назначить переговорщика от нашего имени, это было бы не очень разумно», — заявила Каллас.

По словам главы европейской дипломатии, Шредер в прошлом представлял интересы российских компаний, поэтому в случае переговоров России и ЕС он якобы оказался бы «по обе стороны». 

Кроме того, Каллас сообщила, что главы МИД стран ЕС на встрече 27-28 мая обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. 

Дискуссия о возможных посредниках активизировалась после недавних заявлений президента России Владимира Путина, который отвечая на вопрос о подходящем партнере для переговоров со стороны Европы, назвал кандидатуру Шредера.

Власти Германии с осторожностью отнеслись к этому предложению. При этом представители коалиции допустили, что связка Шредера и нынешнего президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера «могла бы стать интересным вариантом». 

