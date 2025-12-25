ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи

ФАС заинтересовалась планами мобильных операторов изменить тарифы на услуги связи.

Крупнейшие сотовые компании предупредили абонентов об увеличении цен с нового года. Изменения затронут как телефонию, так и домашний интернет. Свои действия представители компаний объясняют не только инфляцией. Но и скачком спроса на голосовые вызовы после блокировки звонков в мессенджерах.

В случае нарушений законодательства или признаков картельного сговора операторам грозит крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru писал, что стоимость авиабилетов в новогодние праздники возьмет под контроль ФАС. Сотрудники службы будут мониторить цены в эконом-классе на внутренних перевозках. Под контролем будут более 300 маршрутов. И любые попытки авиаперевозчиков необоснованно поднять стоимость билетов в новогодние каникулы приведут к разбирательствам с надзорными органами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.