ФАС проверит информацию о повышении тарифов на услуги связи

Крупнейшие сотовые компании уже предупредили абонентов о росте цен с 2026 года.

ФАС заинтересовалась планами мобильных операторов изменить тарифы на услуги связи.

Крупнейшие сотовые компании предупредили абонентов об увеличении цен с нового года. Изменения затронут как телефонию, так и домашний интернет. Свои действия представители компаний объясняют не только инфляцией. Но и скачком спроса на голосовые вызовы после блокировки звонков в мессенджерах.

В случае нарушений законодательства или признаков картельного сговора операторам грозит крупный штраф.

Ранее 5-tv.ru писал, что стоимость авиабилетов в новогодние праздники возьмет под контроль ФАС. Сотрудники службы будут мониторить цены в эконом-классе на внутренних перевозках. Под контролем будут более 300 маршрутов. И любые попытки авиаперевозчиков необоснованно поднять стоимость билетов в новогодние каникулы приведут к разбирательствам с надзорными органами.

