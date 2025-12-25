Сергей Куприк рассказал о гуманитарных миссиях в Донбасс

В авторском подкасте журналиста Соряна известный российский артист Сергей Куприк рассказал о гуманитарных миссиях в Донбасс, особо отметив увиденное в Мариуполе вскоре после освобождения «Азовстали».

«Мы приехали в Мариуполь 21 или 22 мая и были шокированы масштабами разрушений. Это была разруха, даже хуже, чем в фильмах про Сталинград. Горы мусора, никто ничего не убирал. Местные жители ходили по улицам и искали еду. Тогда мы с Катей [супруга Сергея Куприка] встретили бабушку, дали ей 5 тысяч рублей, накормили», — поделился артист.

Он отметил, что спустя два месяца он с командой вернулся в Мариуполь для участия в большом концерте, собравшем около 5 тысяч человек.

«Я ни одного плохого слова в нашу сторону не услышал, все люди были благодарны. Все с таким позитивным настроением, говорили, что все будет хорошо, все переживем, все самое страшное позади», — подчеркнул Куприк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Всебелорусского народного собрания, которое прошло в Минск.

Лукашенко отметил, что на данный момент мирные договоренности по Украине находятся «как никогда близко». Он подчеркнул, что россияне действительно заинтересованы в установлении долгосрочного мира на Украине. Кроме того, президент Белоруссии обратил внимание на то, что дальнейшее продолжение конфликта представляет серьезную опасность, так как может привести к непредсказуемым последствиям.

