«Мариуполь выглядел хуже, чем Сталинград в военных фильмах»: Куприк о поездках в Донбасс

|
Пятый канал
Пятый канал 37 0

Певец был удивлен количеством мусора на улицах и голодными жителями.

Куприк о поездках в Донбасс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Куприк рассказал о гуманитарных миссиях в Донбасс

В авторском подкасте журналиста Соряна известный российский артист Сергей Куприк рассказал о гуманитарных миссиях в Донбасс, особо отметив увиденное в Мариуполе вскоре после освобождения «Азовстали».

«Мы приехали в Мариуполь 21 или 22 мая и были шокированы масштабами разрушений. Это была разруха, даже хуже, чем в фильмах про Сталинград. Горы мусора, никто ничего не убирал. Местные жители ходили по улицам и искали еду. Тогда мы с Катей [супруга Сергея Куприка] встретили бабушку, дали ей 5 тысяч рублей, накормили», — поделился артист.

Он отметил, что спустя два месяца он с командой вернулся в Мариуполь для участия в большом концерте, собравшем около 5 тысяч человек.

«Я ни одного плохого слова в нашу сторону не услышал, все люди были благодарны. Все с таким позитивным настроением, говорили, что все будет хорошо, все переживем, все самое страшное позади», — подчеркнул Куприк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Всебелорусского народного собрания, которое прошло в Минск.

Лукашенко отметил, что на данный момент мирные договоренности по Украине находятся «как никогда близко». Он подчеркнул, что россияне действительно заинтересованы в установлении долгосрочного мира на Украине. Кроме того, президент Белоруссии обратил внимание на то, что дальнейшее продолжение конфликта представляет серьезную опасность, так как может привести к непредсказуемым последствиям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.44
-0.15 92.47
-0.34
Год Лошади преподаст Овнам урок: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

18:36
Рождество в клетке: как опасные преступники отмечают зимние праздники
18:25
Съехала? Лариса Долина покинула квартиру в Хамовниках
18:25
«Это дезинформация»: адвокат Долиной о взыскании с Лурье средств за ЖКХ
18:14
Уитакер: конфликт на Украине может прекратиться в ближайшие три месяца
18:05
«Мариуполь выглядел хуже, чем Сталинград в военных фильмах»: Куприк о поездках в Донбасс
17:58
Люди прыгали из окон: в Невском районе Петербурга загорелось двухэтажное здание

Сейчас читают

Вынесли на носилках с похорон: опубликовано последнее видео с Верой Алентовой
Прожили вместе почти 60 лет: трогательная история любви Алентовой и Меньшова
Уверенной походкой: последние кадры Веры Алентовой на прощании с Лобоцким
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

☦Православный календарь на 2026 год: пост и праздники
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026