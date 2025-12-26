Ночной отъезд и новый иск: чем обернулась для Долиной потеря квартиры

О «погоде в доме». Суд в Москве поставил точку в скандальном деле о продаже квартиры Ларисы Долиной. Не дожидаясь судебных приставов, народная артистка России ночью покинула элитную недвижимость в самом центре Москвы и уехала в неизвестном направлении.

Новая владелица «звездных» квадратных метров заявила, что собирается снова обратиться в суд и взыскать с певицы все расходы на адвоката. О чем еще на последнем заседании просила защита Долиной — узнал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

«Хамовники. Элитная квартира, которая раньше принадлежала Ларисе Долиной находится именно здесь, в этом доме. К подъезду певицы сегодня уже подъезжала грузовая машина, рабочие выносили коробки, немного. Ведь согласно договору купли-продажи, все вещи певицы, кроме стула и рояля, должны остаться в квартире», — рассказал корреспондент.

Драматичный финал «квартирного дела десятилетия». Хамовники. Прикрываясь зонтом, Лариса Долина садится в черный автомобиль и сразу после решения суда уезжает из дома, в котором находится ее элитная квартира. На кадрах — то, что в это время творилось у здания суда.

Беспрецедентное внимание прессы было приковано к заседанию Мосгорсуда по делу Ларисы Долиной. Сотни журналистов, десятки телекамер.

Главные героини предпочли остаться за кулисами. Лариса Долина на заседание традиционно не приехала, не появилась и ее оппонентка Полина Лурье. Судя по решительному настрою адвокатов, новая владелица уже вовсю готовится заселиться в свою «отвоеванную» квартиру.

«Полина благодарит всех людей, которые помогали. Всех журналистов благодарит. Действительно, это законное решение, которое Верховный суд только смог вынести», — подчеркнула адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Позиция стороны Лурье — «железобетонная»: никаких уступок. Адвокат Светлана Свириденко в интервью заявила, что суд признал правоту ее доверительницы о том, что выселение должно быть молниеносным.

«Добровольно она должна покинуть (квартиру. — Прим. ред) сегодня. В случае, если лицо не осуществляет действий, которые предписаны судом, тогда вступает в силу уже исполнительное производство. И мы очень надеемся, что до этого не дойдет», — заметила Свириденко.

Но защита Долиной заявила, что певица не против съехать, но только после новогодних праздников, до 10 января. По этим кадрам — все-таки передумала, но может еще вернется.

«Сначала выносится решение в полном объеме, дело приезжает в суд первой инстанции. Дальше заинтересованная сторона может получить исполнительный лист и отдать его приставам», — подчеркнула адвокат Долиной Мария Пухова.

Ранее представители народной артистки пытались надавить на Лурье. Как заявляет ее адвокат, требовали дать Долиной несколько месяцев, чтобы просто собрать вещи и найти новое жилье. Видимо, позабыв про шикарный особняк народной артистки на севере Москвы и еще одну квартиру в Одинцово.

«Заявление было в виде звонка мне. Было сказано, что, если мы предоставляем право проживания, тогда с нас Лариса Александровна не будет взыскивать коммунальные услуги, начиная с договора купли-продажи», — рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

В свою очередь, сторона защиты Ларисы Долиной опровергала эту информацию, называя фейком.

«Это дезинформация. Это полный бред. Никаких условий о том, что Полина должна что-то выплачивать Ларисе Александровне, и в помине не было», — утверждает Пухова.

Юристы объясняют, что любая отсрочка — это риск. Пока Долина находится в квартире, Лурье, фактически заплатившая огромную сумму, остается владельцем только на бумаге. Для нее каждый месяц «ожидания» — это прямые убытки. Да и народной артистке она, очевидно, не доверяет и не знает, чего еще от нее ждать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.