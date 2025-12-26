Королева красоты индейского племени Навахо была убита собственным мужем

В американском штате Аризона известного бизнесмена Майкла Аббати обвинили в убийстве жены — королевы красоты индейского племени Навахо. Об этом пишет People.

Тело Керри Энн Аббати с огнестрельными ранениями обнаружили 20 ноября в ее доме в деревне Пайнтоп. По версии следствия, Майкл преодолел семь часов пути до Пайнтопа, совершил расправу над супругой и сразу вернулся обратно. Обыски предоставили улики для ареста предпринимателя.

Убийству предшествовал затяжной конфликт. Аббати утверждает, что жена внезапно покинула его в августе 2023 года, пока он рыбачил. Поскольку супруги совместно владели фермами, процесс развода сильно затянулся.

Керри прославилась в Аризоне как «Мисс Навахо» и талантливая скрипачка. Ее двоюродная сестра описала женщину как человека, излучающего свет.

