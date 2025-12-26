Королева красоты индейского племени Навахо была убита собственным мужем

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Он решился на роковой шаг из-за затяжного конфликта.

Индейская королева красоты была убита собственным мужем

Фото: www.globallookpress.com/Will Seberger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В американском штате Аризона известного бизнесмена Майкла Аббати обвинили в убийстве жены — королевы красоты индейского племени Навахо. Об этом пишет People.

Тело Керри Энн Аббати с огнестрельными ранениями обнаружили 20 ноября в ее доме в деревне Пайнтоп. По версии следствия, Майкл преодолел семь часов пути до Пайнтопа, совершил расправу над супругой и сразу вернулся обратно. Обыски предоставили улики для ареста предпринимателя.

Убийству предшествовал затяжной конфликт. Аббати утверждает, что жена внезапно покинула его в августе 2023 года, пока он рыбачил. Поскольку супруги совместно владели фермами, процесс развода сильно затянулся.

Керри прославилась в Аризоне как «Мисс Навахо» и талантливая скрипачка. Ее двоюродная сестра описала женщину как человека, излучающего свет.

Ранее в штате Джорджия, США, экс-королева красоты задушила 18-месячного сына своего бойфренда. Причиной преступления стало отчаянное стремление женщины завести ребенка от партнера и ее неприязнь к его ребенку. Об этом сообщает People.

Прокуроры предоставили доказательства: женщина переписывалась с соседкой по комнате, выражая желание ударить ребенка. По обвинительному заключению, жестокое обращение вызвало тяжелые повреждения печени и мозга у малыша.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

11:36
Ищут романтики? Почему в новогодние праздники растет число супружеских измен
11:33
Пожертвовали собой: в Москве прощаются с погибшими при взрыве сотрудниками ДПС
11:23
Человеческий суп: уборщик мест преступлений рассказал о самом ужасном эпизоде
11:11
Алентова была против «Москвы слезам не верит»: история фильма, которого могло не быть
11:11
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год
11:11
Королева красоты индейского племени Навахо была убита собственным мужем

Сейчас читают

Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены
Спорное дело: адвокат Бутырина призвала проверить компетенцию судей, работавших с Долиной
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают