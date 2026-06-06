Не по шаблону: Захарова рассказала о творческом подходе к работе в МИД России

Во внешнеполитическом российском ведомстве никогда не ограничивали сотрудников жесткими рамками.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
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Захарова: руководство МИД России всегда поощряет творческий подход в работе
Руководство МИД России всегда поддерживало творческий подход сотрудников к работе. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на сессии «От информирования к изменению поведения: как бизнес-подход может повысить эффективность государственных коммуникаций» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).
По ее словам, во внешнеполитическом российском ведомстве никогда не требовали действовать строго по шаблону и не ограничивали сотрудников жесткими рамками. Также она отметила, что руководство ведомства не просто разрешало проявлять инициативу, а фактически стимулировало творческий подход.
При этом Захарова подчеркнула, что министр иностранных дел Сергей Лавров не настаивал на том, чтобы сотрудники работали только в пределах заранее заданной «колеи». Напротив, в ведомстве всегда было предложение и даже внутренний призыв добавлять в работу творческую ноту.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.
Ранее, как сообщал 5-tv, ru, Захарова рассказала про неверный подход к культуре.
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