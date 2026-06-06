«Неподдельный интерес»: Антон Кобяков назвал ПМЭФ глобальной площадкой

Советник президента РФ Кобяков: представители 142 стран участвовали в ПМЭФ-2026

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) сохраняет статус глобальной площадки, несмотря на сложную геополитическую обстановку. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2026.

По его словам, интерес к форуму со стороны зарубежных участников остался высоким. В мероприятиях ПМЭФ приняли участие представители 142 стран, а общее число участников превысило 24,5 тысячи человек.

«Проявлен неподдельный интерес», — подчеркнул Кобяков.

Отдельно советник президента отметил возвращение официальной американской делегации. Он подчеркнул, что представители США участвовали в работе форума впервые за десять лет.

Этот шаг Кобяков связал с изменением политической ситуации в Соединенных Штатах. По его словам, президент США Дональд Трамп вывел отношения России и США из переговорного тупика, в котором они оказались при администрации экс-лидера страны Джо Байдена.

Советник президента добавил, что Москва и Вашингтон постепенно восстанавливают диалог. При этом российская сторона, как отметил Кобяков, ожидает от США выполнения уже достигнутых договоренностей.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Его главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». На площадке ПМЭФ представители власти, бизнеса, науки, экспертного сообщества и зарубежных делегаций обсуждают экономику, инвестиции, технологии и международное сотрудничество.

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