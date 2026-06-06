Кобяков: на ПМЭФ было заключено 1084 соглашения на сумму более 6,6 трлн рублей
Предприниматели стран Запада относятся к идее возвращения в Россию с оптимизмом.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru
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На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) было заключено 1084 соглашения на общую сумму шесть триллионов 642 миллиарда рублей. Об этом заявил ответственный секретарь оргкомитета форума, советник президента РФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.
«Мы потихоньку диалог наш восстанавливаем. Ждем выполнения от американцев уже достигнутых договоренностей», — сказал Кобяков, комментируя международный интерес к ПМЭФ-2026.
По словам Кобякова, форум продемонстрировал, что инвесторы стран Запада относятся к идее возвращения в Россию с осторожным оптимизмом. Тезис «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему» стал главной темой форума, своеобразным обращением к миру.
Москва всегда была сторонницей этой формулы и никогда не препятствовала открытому разговору с потенциальными партнерами. Однако Россия внимательно фиксирует ключевые тенденции на мировой арене и готова к любым вариантам развития событий.
Ранее глава Торговой палаты США заявил, что переговоры в рамках ПМЭФ стали позитивным сигналом.
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