«Точечные удары»: экс-супруга боксера Дмитрия Бивола устроила ему кибертравлю

Экс-супруга боксера Дмитрия Бивола устроила ему кибертравлю

В суде Петербурга рассмотрят скандальное дело бывшей супруги боксера Дмитрия Бивола. Всероссийскую известность спортсмену принесли не только победы на ринге. Достоянием общественности стали разборки с женой. Причем, жертвой кибербуллинга оказался именно боксер.

Публичная война бывших возлюбленных породила волну подобных дел. Какое наказание может грозить за клевету и оскорбления в интернете — узнал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Сказка о том, как они жили долго и счастливо прошла мимо Екатерины и Дмитрия Бивола. Скандалы и оскорбления — семейная драма напоказ, за которую ответить и извиниться теперь придется бывшей жене спортсмена.

Десятки тысяч просмотров под видео, на которых Екатерина явно не выбирает выражений. Оскорбляет не только бывшего, но и всю его семью. За словом в карман не лезет. Все потому, что бывший отказывался повышать сумму алиментов, 128 тысяч рублей в месяц. Поэтому уши у спортсмена горят не только на ринге.

Их история начиналась как и многие другие романтичные отношения. Любовь с первого взгляда, букетно-конфетный период. А дальше 15 лет совместного брака и тот самый случай, когда от любви до ненависти всего один шаг. Красивая история влюбленных превращается в жестокую битву на ринге. Только вместо кулаков в ход идет кибербуллинг, а один из лучших мировых бойцов раз за разом пропускает удары от бывшей жены.

Екатерина делает все, чтобы разрушить карьеру всемирно известного экс-супруга. Вот как она радуется, когда тот проигрывает бой за титул Артуру Битербиеву

Мужчина сдержано хранит молчание. За дело взялся суд. Вердикт: Екатерина должна не только опровергнуть и удалить оскорбительные посты о бывшем, но и извиниться за все, что наговорила.

«Женщины, которые находятся в периоде развала отношений, наносят вот эти точечные удары по своей второй половине», — отметила клинический психолог Светлана Колобова.

Это видео сняла Полина Семенова. Мужчина в кадре — ее бывший муж. Скандалы и интриги уже после их развода тоже стали достоянием общественности. В соцсетях Полина объявила бывшему войну.

«Он начал преследовать, он начал угрожать, что меня обольет кислотой. Что я никому не достанусь», — рассказала Полина Семенова.

Что из этого правда, а что клевета — тоже будет решать суд.

«И если мы выдаем какой-то сюжет как историю о фактах, то эти факты должны быть многократно проверены», — рассказал доктор филологических наук, лингвоэксперт Валерий Ефремов.

В судебной практике таких дел, когда бывших наказывают за клевету, единицы. Резонанс противостояния Бивола и Виктории может привести к валу подобных разбирательств. А когда речь идет о публичных оскорблениях, как в случае с бойцом, все может обернуться и уголовным делом. Тогда извинений будет мало, и откатить историю назад уже не выйдет, предупреждают юристы.

«Потерпевший может примириться с злоумышленников, но внимание, примириться с Российской Федерацией уже не получится. Потому что в частно-публичном деле участвуют представители прокуратуры и гособвинения», — напомнил адвокат Владислав Калинин.

И вот здесь наказание — либо штраф до миллиона рублей, либо до пяти лет заключения. Эксперты предупреждают, что во время новогодних застолий, когда захочется рассказать всем свою правду отношений, надо помнить, сколько это будет стоить.

