В Китае построили самый длинный скоростной дорожный тоннель в мире

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 47 0

Теперь пересечь участок горной местности можно за 20 минут — раньше на это уходило несколько часов.

В Китае построили самый длинный тоннель в мире

Фото: www.globallookpress.com/Hu Huhu

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Китайские власти запустили на северо-западе страны автомобильный тоннель «Тяньшань Шэнли», протяженностью свыше 22 километров. Об этом сообщает агентство Xinhua.

По данным китайской стороны, объект стал самым длинным скоростным дорожным тоннелем в мире. Расположенный в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, он сокращает время пересечения горной местности с нескольких часов до 20 минут.

Фото: www.globallookpress.com/Hu Huhu

Тоннель входит в скоростную автомагистраль G0711 Урумчи — Юйли, открытую в тот же день. Эта важная транспортная магистраль длиной более 324 километров связывает городские агломерации севера и юга Синьцзяна. Строительство заняло пять лет, а общие вложения составили 46,7 миллиарда юаней (6,63 миллиарда долларов по курсу ЦБ Китая).

Максимальная глубина тоннеля достигает 1,1 километра. Он проходит через 16 разломных зон в сейсмоопасном регионе с суровыми погодными условиями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае открыто нефтяное месторождение — запасы превышают 100 миллионов тонн.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.88
-0.56 91.89
-0.58
Раки, вас ждет важный поворот: подробный гороскоп на 2026 год

Последние новости

14:35
«Рафинированная и женственная»: Лисовец поделился воспоминаниями о Фриске
14:34
«Развитие затормозилось»: Валерия рассказала о потере ребенка в 47 лет
14:26
В Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас зажигалкой и погиб
14:11
Врачи в Ленинградской области вернули зрение солисту Мариинки
14:08
Силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов над Россией за пять часов
14:07
«Настоящие мужчины»: коллеги погибших полицейских назвали их поступок подвигом

Сейчас читают

«Не спала на вокзале»: Полина Максимова рассказала о своем детстве
Сеть эволюции: находка археологов поставила под сомнение происхождение человека
Новый поворот в деле: поиски семьи Усольцевых будут возобновлены
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео