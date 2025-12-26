Найден «почти без головы»: маньяк зверски убил молодую пару

People: неизвестный жестоко расправился с молодой парой в Техасе

В августе 1990 года молодая пара — 22-летняя Шерил Генри и 21-летний Энди Аткинсон — была зверски убита в Техасе. Преступник до сих пор не пойман, пишет People.

Шерил Генри познакомилась с Энди Аткинсоном в ночном клубе. Вскоре они решили посетить популярное место для свиданий — Ловерс-Лейн. С тех пор живыми их никто не видел.

На следующий день Шерил не вышла на новую работу. Сестра и мать забили тревогу и вызвали полицию. Позднее они рассказывали журналистам, что сразу почувствовали неладное — Шерил любила работу и не пропустила бы ее просто так.

Шокирующая находка

На следующий день патрульный охранник наткнулся на тела. Энди был привязан к дереву. Его голова держалась на тонкой полоске плоти из-за множественных ножевых ранений в шею. Шерил нашли неподалеку в лесу, тоже с перерезанным горлом. Вскрытие подтвердило сексуальное насилие.

Рядом с телами валялась 20-долларовая купюра. Следователи уточнили позднее, что Шерил убили первой. Энди слушал ее крики, будучи привязанным к дереву.

Связь с другим преступлением

Дело закрыли на годы, но в 2008-м оно было возобновлено. Следователи сопоставили ДНК с места, где обнаружили зверски убитую пару, с материалами дела об изнасиловании и ограблении. Они совпали. Полиция опубликовала фоторобот подозреваемого. Профайлеры убеждены: тот факт, что в случае с Шерил и Энди маньяк не преследовал цели наживы, мог указывать на то, что он знал своих жертв лично.

В 2025 году дело остается нераскрытым. Убийца оставил ДНК, но его личность не удалось раскрыть. Теперь Ловерс-Лейн — некогда пристанище для влюбленных — стал символом ужаса.

