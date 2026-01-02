Заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков скончался в возрасте 77 лет

Заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков умер в возрасте 77 лет, о чем 2 января проинформировала Федерация бокса России. Об этом сообщает Федерация бокса России.

В сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале организации, подчеркивается значимость утраты для всего спортивного сообщества.

«31 декабря ушел из жизни заслуженный тренер России по боксу Юрий Судаков. <…> Уход Юрия Судакова — большая утрата для всей боксерской семьи», — говорится в заявлении федерации.

Юрий Судаков был известен не только как тренер, но и как спортсмен. Он пять раз становился чемпионом Москвы, а в 1976 году завоевал бронзовую медаль чемпионата СССР в тяжелом весе, одержав победу над Игорем Высоцким.

Тренерскую карьеру Судаков начал в возрасте 28 лет, работая при профкоме завода «Авангард». Позднее он стал старшим тренером московского «Зенита», а затем руководил подготовкой спортсменов объединенных профсоюзов Москвы.

Среди воспитанников Юрия Судакова — семикратный чемпион Европы среди профессионалов Александр Махмутов и чемпионка мира Анастасия Токтаулова. В Федерации бокса России подчеркнули, что память о тренере навсегда сохранится в истории российского спорта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.