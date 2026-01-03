Названа самая богатая чиновница в ЕС

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Заработок Лагард почти в четыре раза превысил доход председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Сколько получает самый богатый чиновник ЕС

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian

FT: глава ЕЦБ Лагард получает зарплату в полтора раза выше, чем в отчете

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард получает доход значительно выше сумм, отраженных в официальной отчетности, и занимает первое место по уровню зарплаты среди чиновников Евросоюза. Об этом сообщило издание Financial Times.

«Одна только базовая зарплата Лагард делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС», — говорится в публикации.

По информации FT, в 2024 году доход главы ЕЦБ составил около 726 тысяч евро, что примерно на 56% больше базового оклада в 466 тысяч евро, указанного в годовом отчете регулятора. При этом заработок Лагард почти в четыре раза превысил доход председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, состояние самого богатого человека в мире, основателя Tesla и SpaceX, владельца соцсети X Илона Маска превысило 700 миллиардов долларов. Доля предпринимателя в Tesla составляет 12% или 197 миллиардов долларов, ему также принадлежит около 42% акций SpaceX — 336 миллиардов. Эта доля является его самым ценным активом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 января, для всех знаков зодиака

