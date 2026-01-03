Американский самолет-заправщик зафиксирован вблизи Венесуэлы

В районе, прилегающем к Венесуэле, был замечен самолет-заправщик Военно-воздушных сил США. Как следует из данных сервиса Flightradar, в воздухе находился Boeing KC-135 Stratotanker, выполнявший полет неподалеку от венесуэльского воздушного пространства.

Речь идет о специализированном реактивном воздушном судне, предназначенном для дозаправки других самолетов непосредственно в небе. Такие машины обеспечивают увеличение дальности и времени нахождения в воздухе для истребителей, бомбардировщиков, разведывательных и транспортных бортов, что позволяет проводить продолжительные операции без необходимости посадки на аэродромы.

3 января в различных районах Каракаса прогремела серия мощных взрывов. По словам местных жителей, часть из них произошла на юге столицы — в зоне, где располагается военная база. Также поступали сообщения о взрывах в районе международного аэропорта имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

Очевидцы также заявляли о появлении в небе самолетов и вертолетов, которые, по их предположениям, могли принадлежать США. Позже журналистам информацию о причастности США к атаке подтвердили в Белом доме.

Конфликт США и Венесуэлы

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявлял, что власти Венесуэлы, которых он называл нелегитимными, направляют доходы от нефти на финансирование наркотерроризма, торговлю людьми и заказные убийства.

Позднее он объявил о введении «полной и всеобъемлющей» морской блокады танкеров, перевозящих нефть под санкциями при заходе в венесуэльские порты и выходе из них.

В декабре 2025 года Трамп также утверждал, что Венесуэла незаконно лишила США всех прав на энергетические ресурсы и нефть, расценив такие действия как противоправные.

