«Под видом заботы»: Дуров обвинил ЕС в атаке на частную жизнь

Дарья Корзина
Сооснователь Telegram прокомментировал новые правила обмена данными о криптоактивах.

Дуров заявил о наступлении ЕС на право на частную жизнь

Дуров заявил о нарушении права на частную жизнь со стороны ЕС

В странах Европейского союза продолжается системное давление на неприкосновенность частной жизни. Об этом заявил сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, комментируя вступившие в силу с начала 2026 года нормы об автоматическом обмене между государствами ЕС сведениями о криптоактивах и операциях с ними.

По словам Дурова, европейские власти последовательно расширяют механизмы контроля, объясняя это заботой о безопасности граждан.

«В ЕС никогда не прекращается война против неприкосновенности частной жизни. Разумеется, все это делается для их же блага. Кто знает, на что способны эти пронырливые европейцы без дополнительной слежки?» — высказался Дуров на своей странице в X (бывш. Twitter).

Ранее, 5 декабря 2025 года, Дуров уже критиковал политику Евросоюза, заявив, что Брюссель вводит заведомо трудноисполнимые требования для цифровых платформ. По его мнению, такие правила используются как инструмент давления на компании, которые не готовы соглашаться с ограничениями свободы слова.

