Спрос на доставку пиццы в ресторанах повысился вокруг Пентагона

Анастасия Федорова
Пользователи сети увидели связь между заказами еды и активностью американского военного ведомства.

Что такое индекс пиццы Пентагона

Фото: Reuters/Jason Reed

Рестораны и службы доставки рядом с Пентагоном зафиксировали резкий рост заказов пиццы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Pentagon Pizza Index на 17 мая.

Согласно информации портала, уровень активности был оценен как «DEFCON 4» — повышенная готовность и усиленное наблюдение. На сайте отмечается, что спрос на доставку из одной из пиццерий вырос сразу на 250%. Еще несколько заведений поблизости также сообщили о скачке заказов более чем на 100%.

В социальных сетях пользователи вновь вспомнили о так называемом Pentagon Pizza Index, или PizzINT — неофициальной теории, согласно которой повышенный спрос на пиццу возле Пентагона может свидетельствовать о росте активности внутри американского военного ведомства. Считается, что в периоды кризисов, международной напряженности или проведения экстренных совещаний сотрудники Пентагона начинают массово заказывать еду прямо в офисы.

Система использует условную пятибалльную шкалу: пятый уровень означает обычную обстановку, а первый — максимальную степень готовности. Несмотря на популярность теории в интернете, официального подтверждения связи между заказами пиццы и работой Пентагона нет.

