Новый «Буратино» собрал более двух миллиардов рублей за новогодние каникулы

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 39 0

Отечественная сказка стала лидером кинозалов в начале января.

Сколько собрал фильм Буратино за новогодние праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Новая российская картина «Буратино» собрала более двух миллиардов рублей в отечественном прокате за период прошедших новогодних праздников. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) Фонда кино.

Точная сумма выручки ленты, согласно официальным данным, достигла отметки в 2 010 078 164 рубля.

Масштабный проект, стартовавший на больших экранах 1 января 2026 года, продемонстрировал впечатляющие результаты уже в первые дни показов. Только за дебютный уикенд история о приключениях деревянного мальчика принесла создателям более 1,5 миллиарда рублей.

К 11 января аудитория фильма превысила 3,7 миллиона человек, что подтверждает высокий интерес публики к современной интерпретации классики. Режиссер Игорь Волошин представил зрителям свое видение знаменитого произведения Алексея Толстого, где сюжет закручен вокруг волшебного артефакта. К папе Карло попадает древний ключ, исполняющий желания, благодаря которому у одинокого мастера появляется долгожданный сын. Однако путь героя к осознанию своей ценности оказывается тернистым и полным опасностей.

Выход киноленты был приурочен к знаменательной дате — пятидесятилетнему юбилею культового советского телефильма «Приключения Буратино». Преемственность поколений подчеркивает участие композитора Алексея Рыбникова, который создал музыкальное сопровождение как для оригинала 1975 года, так и для новой адаптации.

В съемках приняли участие ведущие российские актеры, среди которых Федор Бондарчук, Александр Петров, Виталия Корниенко и Александр Яценко. Зрители отмечают, что проект стал одним из наиболее запоминающихся событий в индустрии развлечений начала года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как начался прокат «Буратино» в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Арктический гамбит: Трамп может потребовать Гренландию за мир на Украине
11:11
Новый «Буратино» собрал более двух миллиардов рублей за новогодние каникулы
10:53
Перезагрузка власти: в Японии могут досрочно распустить парламент
10:36
Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году
10:20
Столкновение на трассе в Карелии: пострадали пять детей
10:05
Экспорт Китая по итогам 2025 года составит $3,77 триллиона

Сейчас читают

Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых
«Зимние каникулы»: Регина Тодоренко опубликовала фото с сыном от Влада Топалова
От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео